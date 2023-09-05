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БОЛЕЕ 12 ЛЕТ ОТВЕЧАЕМ ЗА ВАШИ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ
Команда МореШоу- это уникальные специалисты, у которых
креативность заложена на уровне ДНК.
Профессиональная организация праздников и мероприятий, которые запоминаются надолго - это то, что мы любим и хорошо умеем!

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мы создаем праздники, которые вдохновляют
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юбилей /
мальчишник /
девичник /
Корпоратив /
день рождения /
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Мы готовы организовать ваше мероприятие, любого уровня, сложности и бюджета
персональный менеджер
подготовим
мероприятие под ключ
удобный документооборот
детали, которые
﻿подарят незабываемые эмоции
Ведущие мероприятия
Наши коллеги получают огромное удовольствие от своей работы, поэтому ваш праздник будет на высоте
Декоративное оформление
Подготовим концепцию оформления зала и реализуем ее на практике на любом виде площадки

Кейтеринг
Организуем выездное ресторанное обслуживание. Кухня и выбор блюд согласовывается с заказчиком
Шоу-программы
Увлекательная шоу-программа подарит море эмоций
Диджей
Наши диджеи тонко чувствуют публику и их предпочтения в музыке
Фотограф/Видеограф
Мы знаем как важно сохранить качественные воспоминания о важном событии
нам доверяют ПРАЗДНИКИ
КРУПНЫЕ КОМПАНИИ
1200 +
человек

Ежегодные новогодние корпоративы для сотрудников офиса Mail.ru и их детей

1200 +
человек

Ежегодные новогодние корпоративы для сотрудников офиса Mail.ru и их детей

150 +
человек
Новогодние корпоративы с 3 часовыми
программами в офисе компании BORK
200 +
человек
Новогодние корпоративы с анимационными программами и шоу
6
праздников
Неделя новогодних анимационных программам на территории торгового центра РИО
3 +
праздника в неделю
Регулярное проведение анимационных, развлекательных и познавательных программ для посетителей Андерсон с детьми
посмотрите на праздники,
которые мы организовываем
ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
1
Позвоните или оставьте заявку
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и предварительный расчет
стоимости вашего мероприятия
2
Вышлем вам предложение
После рассмотрения предложения согласуем встречу, презентуем проект и уточним все детали
3
Реализуем проект
Ваш персональный менеджер на связи 24 часа ! Вы можете быть спокойны - ваш праздник будет идеальным!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОД ЛЮБОЙ ЗАПРОС
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+7 (495) 477 52 23
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