Ежегодные новогодние корпоративы для сотрудников офиса Mail.ru и их детей
Ежегодные новогодние корпоративы для сотрудников офиса Mail.ru и их детей
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Оставьте свой телефон, наш менеджер перезвонит вам в течении 15 минут
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Оставьте свой телефон, наш менеджер свяжется с вами в WhatsApp
Политика конфиденциальности и защиты персональной информации
1. Общие условия
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности и защиты персональной информации пользователей сайта more-show.pro (далее — Политика конфиденциальности) определяет порядок обработки и защиты Индивидуальным предпринимателем Дашкиевой Владой Геннадьевной (далее- ИП Дашкиева В.Г.) информации о физических лицах (далее
— «Пользователь»), которая может быть получена ИП Дашкиевой В.Г. во время использования Пользователем сайта more-show.pro, а также всех включенных в него страниц, и получения услуг, предоставляемых в том числе, посредством сайта, сервисов, служб, программ, используемых ИП Дашкиевой В.Г. (далее — «Сайт», «Сервисы»).
1.2. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение надлежащей защиты персональной информации, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при использовании Сайта, Сервисов, от несанкционированного доступа и разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации, предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой конфиденциальности, иными официальными документами ИП Дашкиева В.Г. и действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту, сервисам и службам, используемым ИП Дашкиевой В. Г. Сайт не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. Передача информации личного характера при посещении сторонних сайтов, включая сайты компаний-партнеров, даже если веб-сайт содержит ссылку на Сайт или на Сайте есть ссылка на эти веб-сайты, не подпадает под действия настоящей Политики конфиденциальности. Администрация Сайта не несет ответственности за действия других веб-сайтов.
1.5. Регистрируясь на Сайте и используя Сайт и Сервисы, Пользователь выражает свое полное согласие с условиями настоящей Политики конфиденциальности. Регистрируясь на Сайте и выбирая соответствующие опции, Пользователь соглашается на получение рекламных и/или информационных рассылок средствами SMS-сообщений, email-сообщений, чат-ботов, сторонних или телефонных звонков.
1.6. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики конфиденциальности использование Сайта и/или каких-либо Сервисов, доступных при использовании Сайта, должно быть немедленно прекращено.
1.7. В случае несогласия Пользователя в получении информации от ИП Дашкиева В.Г.
Пользователь может отписаться от рассылки:
— кликнув по ссылке _Отписаться_ внизу письма (в случае отписки Пользователя от рекламной рассылки)
— путем направления уведомления на электронную почту marketing@more-show.com или при телефонном обращении в Call-центр.
При поступлении уведомлений на электронную почту или при телефонном обращении в Call-центр в специальном программном обеспечении для учета действий по соответствующему Пользователю, создается обращение по итогам полученной от Пользователя информации. Обращение обрабатывается максимум в течение 72 часов.
В результате информация о Пользователе не включается в сегмент рассылок по соответствующему региону и соответствующей теме рассылок.
2. В рамках настоящей Политики конфиденциальности под «персональной информацией Пользователя» понимаются:
2.1. Данные, предоставленные Пользователем самостоятельно при пользовании Сайтом, Сервисами, а также любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (гражданину), включая, но, не ограничиваясь: имя, фамилия, пол, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, семейное положение, дата рождения, родной город, родственные связи, домашний адрес, информация об образовании, о роде деятельности, доходах, сведения о состоянии здоровья,
2.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
2.3 Иная информация о Пользователе, сбор и/или предоставление которой определено в локальных документах отдельных Сервисов ИП Дашкиева В.Г.
Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных) ИП Дашкиевой В.Г, в целях исполнения ИП Дашкиевой и/ или ее партнерами обязательств перед Пользователем, предоставления услуг, справочной информации, в том числе в целях продвижения услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.
2.4. ИП Дашкиевой В.Г. доступна информация, получаемая следующими способами:
— информация, предоставляемая Пользователями при:
а) регистрации Пользователя на Сайте,
б) в рамках мероприятий, проводимых Сайтом (опросах, заявках, формах обратной связи, формах записи, всплывающих окнах, онлайн-консультаций и иных способах сбора информации, в) путем внесения записей Пользователем в регистрационные онлайн-формы при использовании услуг, предоставленных на Сайте;
— при переписке Сайта с Пользователями посредством электронной почты;
— техническая информация — данные об интернет-провайдере Пользователя, IP-адресе, характеристиках используемого ПК и программного обеспечения, данные о загруженных и выгруженных на Сайт файлах и т. п.;
— статистические данные о предпочтениях отдельно взятого Пользователя (тематика просмотренных страниц).
2.5. Конфиденциальной в понимании настоящего соглашения может быть признана лишь информация, хранящаяся в базе данных Сайта в зашифрованном виде и доступная для просмотра исключительно Сайтом.
2.6. Информация о лице, добровольно размещенная им в общих разделах Сайта при заполнении регистрационных онлайн-форм и доступная любому другому Пользователю
Сайта, или информация, которая может быть свободно получена из других общедоступных источников, не является конфиденциальной.
3. Цели сбора, обработки и хранения информации, предоставляемой пользователями Сайта
3.1. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данным, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, накопление,
3.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О персональных данных», Федеральным законом «О рекламе» и локальными нормативными документами.
3.3. ИП Дашкиева В.Г. собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления пользования Сайтом или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.
ИП Дашкиева В.Г. обрабатывает персональные данные Пользователя в целях:
— идентификации стороны в рамках соглашений и договоров, заключаемых с ИП Дашкиева В.Г.
— предоставления Пользователю услуг, доступа к Сайту, Сервисам; исполнение соглашений и договоров;
— связи с Пользователем, направлении Пользователю транзакционных писем в момент получения заявки регистрации на Сайте или получении оплаты от Пользователя, разово, если Пользователь совершает эти действия, направлении Пользователю уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Пользователем услуг ИП Дашкиевой В.Г., исполнения соглашений и договоров, а также обработка запросов и заявок от Пользователя;
— направления Пользователю сообщений рекламного и/или информационного характера (SMS-сообщений, e-mail-сообщений, иных видов электронных сообщений, а также телефонных звонков);
— таргетирования рекламных материалов;
— улучшения качества услуг, удобства их использования, разработки новых услуг;
— проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта;
— проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
4. Совместное использование информации:
4.1. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных Сервисов, Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
4.2. ИП Дашкиева В.Г. вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
4.1.1. Пользователь выразил согласие на такие действия любыми способами, определенными действующим российским законодательством.
4.1.2. Передача необходима для использования Пользователем определенной услуги либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем;
4.1.3. Передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
4.1.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи ИП Дашкиева В.Г. прав на Сайт (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики конфиденциальности применительно к полученной им персональной информации;
4.1.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов ИП Дашкиевой В.Г. или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает условия настоящей Политики конфиденциальности либо условия документов, содержащих условия использования конкретных услуг ИП Дашкиева В.Г.
4.1.6. В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг.
5. Условия обработки персональной информации, предоставленной Пользователем и ее передачи третьим лицам
5.1. ИП Дашкиева В.Г. принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
5.2. ИП Дашкиева В.Г. предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам, партнерам и иным лицам, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта, Сервисов и оказания услуг.
5.3. ИП Дашкиева В.Г. вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе, персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе, в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
5.4. ИП Дашкиева В.Г. не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователем, и исходит из того, что Пользователь в рамках добросовестности предоставляет достоверную и достаточную информацию, заботится о своевременности внесения изменений в ранее предоставленную информацию при появлении такой необходимости, включая, но не ограничиваясь, изменение номера телефона.
5.5. ИП Дашкиева В.Г. осуществляет обработку только той информации, которую Пользователь предоставляет добровольно.
5.6. ИП Дашкиева В.Г. обрабатывает персональную информацию Пользователя для:
— предоставления услуг Сайта;
— оценки заинтересованности Пользователей в услугах и информирования их о новых услугах и обновлениях Сайта;
— других целей, о которых ИП Дашкиева В.Г. дает знать Пользователю, запрашивая частную информацию.
5.7. ИП Дашкиева В.Г. вправе использовать персональные данные Пользователя с целью рассылки сообщений технического и административного характера, новостей.
5.8. ИП Дашкиева В.Г. использует технологии отслеживания (файлы cookies) для сбора таких персональных данных, как тип браузера или операционная система, ссылочная страница, путь на Сайте, домен интернет-провайдера и т. п., в целях получения общей информации о том, как Сайт используется Пользователями. Файлы cookies позволяют совершенствовать данный Сайт в соответствии с требованиями его Пользователей.
5.9. ИП Дашкиева В.Г. сохраняет всю информацию, собранную с использованием файлов cookies, в формате, не предполагающем идентификации личности. Информация, получаемая через файлы cookies, не может быть раскрыта третьим лицам. Эта информация не будет несанкционированно передаваться третьим лицам.
5.10. Информация, собранная о Пользователе, не подлежит разглашению третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Условия пользования Сайтом, Сервисами
6.1. Пользователь при пользовании Сайтом, подтверждает, что:
— обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию (создание учетной записи) и использовать Услуги сайта;
— указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования Услугами Сайта, обязательные для заполнения поля для дальнейшего предоставления Услуг сайта помечены специальным образом, вся иная информация предоставляется пользователем по его собственному усмотрению.
— ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя указанные в ней права и обязанности. Ознакомление с условиями настоящей Политики и проставление галочки под ссылкой на данную Политику конфиденциальности является письменным согласием Пользователя на сбор, хранение, обработку и передачу третьим лицам персональных данных, предоставляемых Пользователем.
6.2. ИП Дашкиева В.Г. не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения обязательств перед Пользователем.
7. Изменение и удаление персональных данных
7.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в соответствующем разделе. Пользователь обязан заботиться о своевременности внесения изменений в ранее предоставленную информацию, ее актуализации, в противном случае ИП Дашкиева В.Г. не несет ответственности за неполучение уведомлений, информации, предоставление услуг.
8. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
8.1. Заполняя форму регистрации на Сайте или посещая страницы Сайта, Пользователь автоматически принимает условия Политики конфиденциальности. Зарегистрировавшись на Сайте и предоставив свои персональные данные, Пользователь подтверждает, что прочитал и выразил полное согласие с условиями Политики конфиденциальности без какого-либо изменения или дополнения, а также разрешил ИП Дашкиевой В.Г. обработку своих персональных данных
8.2. Деятельность ИП Дашкиевой В.Г. осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые претензии, споры, официальные обращения будут рассматриваться исключительно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.3. ИП Дашкиева В.Г. имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу:
http://more-show.pro/confident.
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и ИП Дашкиева В.Г., возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению законодательство и право Российской Федерации.
9.Заключительные положения
9.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в Службу поддержки (Администратору сайта) ИП Дашкиевой В.Г. по электронной почте marketing@more-show.com или путем направления корреспонденции по адресу: 125040, г. Москва, ул. Расковой, д.11а