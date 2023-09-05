Мы знаем как важно сохранить качественные воспоминания о важном событии
ОРГАНИЗУЕМ ВАШ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОД КЛЮЧ
Поможем рассчитать количество гостей и утвердим бюджет
Подберём локацию, учитывая Ваши предпочтения
Разработаем меню исходя из Ваших пожеланий
Оформим яркую фотозону и разработаем уникальный декор
Разработаем индивидуальный сценарий для тематики торжества
Подберём увлекательную шоу-программу и другие дополнительные услуги
мы создаем ДНИ РОЖДЕНИЯ, которые вдохновляют
Фотозона / Кэнди бар / Welcome-drink зона / Тематический декор / Сервировка столов /
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Мы готовы организовать день рождения, любого уровня, сложности и бюджета
персональный менеджер
подготовим мероприятие под ключ
удобный документооборот
БОЛЕЕ 12 ЛЕТ ОТВЕЧАЕМ ЗА ВАШИ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ
Команда МореШоу - это уникальные специалисты, у которых креативность заложена на уровне ДНК. Профессиональная организация мероприятий, которые запоминаются надолго - это то, что мы любим и хорошо умеем!