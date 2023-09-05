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+7 (495) 477 52 23
Корпорация праздников
Москва и МО
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Организация
Дня рождения
под ключ
Выбери любой формат :
Оставьте заявку и получите лучший сценарий для празднования дня рождения!
ВЕЧЕРИНКА
В СТИЛЕ КАЗИНО
КИНОВЕЧЕРИНКА
КВЕСТ-ДЕТЕКТИВ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В СТИЛЕ 90-Х
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детали, которые
﻿подарят незабываемые эмоции
Ведущие мероприятия
Наши коллеги получают огромное удовольствие от своей работы, поэтому ваше мероприятие будет на высоте
Декоративное оформление
Подготовим концепцию оформления зала и реализуем ее на практике на любом виде площадки

Кейтеринг
Организуем выездное ресторанное обслуживание. Кухня и выбор блюд согласовывается с заказчиком
Шоу
Увлекательная программа подарит море эмоций
Диджей
Наши диджеи тонко чувствуют публику и их предпочтения в музыке
Фотограф/Видеограф
Мы знаем как важно сохранить качественные воспоминания о важном событии
ОРГАНИЗУЕМ ВАШ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОД КЛЮЧ
  • Поможем рассчитать количество гостей и утвердим бюджет
  • Подберём локацию, учитывая Ваши предпочтения
  • Разработаем меню исходя из Ваших пожеланий
  • Оформим яркую фотозону и разработаем уникальный декор
  • Разработаем индивидуальный сценарий для тематики торжества
  • Подберём увлекательную шоу-программу и другие дополнительные услуги
мы создаем ДНИ РОЖДЕНИЯ, которые вдохновляют
Фотозона / Кэнди бар / Welcome-drink зона /
Тематический декор / Сервировка столов /
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Заполните форму, мы свяжемся с вами и обсудим возможные форматы
Мы готовы организовать день рождения, любого уровня, сложности и бюджета
персональный менеджер
подготовим
мероприятие под ключ
удобный документооборот
БОЛЕЕ 12 ЛЕТ ОТВЕЧАЕМ ЗА ВАШИ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ
Команда МореШоу - это уникальные специалисты, у которых
креативность заложена на уровне ДНК.
Профессиональная организация мероприятий, которые запоминаются надолго - это то, что мы любим и хорошо умеем!

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НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЫЕ КОМПАНИИ
НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЫЕ КОМПАНИИ
  • 1200+ человек
    Ежегодные новогодние корпоративы для сотрудников офиса Mail.ru и их детей
  • 150+ человек
    Новогодние корпоративы с 3 часовыми представлениями в офисе компании BORK
  • 200+ человек
    Новогодние корпоративы с аниматорами
  • 3+ праздника в неделю
    Регулярное проведение анимационных, развлекательных и познавательных шоу для посетителей Андерсон с детьми
  • 6 праздников
    Неделя новогодних анимационных программам на территории торгового центра РИО
ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
1
Позвоните или оставьте заявку
Получите бесплатную консультацию
и предварительный расчет
стоимости вашего мероприятия
2
Вышлем вам предложение
После рассмотрения предложения согласуем встречу, презентуем проект и уточним все детали
3
Реализуем проект
Ваш персональный менеджер на связи 24 часа ! Вы можете быть спокойны - ваше мероприятие будет идеальным!
ОРГАНИЗУЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОД ЛЮБОЙ ЗАПРОС
Проведение праздника
Праздник вечеринка
Взрослый праздник
Спортивный праздник
Киновечеринка на день рождение
День рождение в ресторане
Ведущий на день рождения
Шоу на день рождения
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Организация праздника
Услуги организации дня рождения
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+7 (495) 477 52 23
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ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Заполните форму, мы свяжемся с вами и обсудим возможные форматы вашего мероприятия
info@more-show.com
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