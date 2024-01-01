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Организация детского праздника в Москве и Московской области

Более 150 разработанных программ
3500 мероприятий в год
12 лет создаем сказку
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Выходные - от 80 000 руб
Организация праздников 🎉
Будни - от 70 000 руб
Подобрать программу
Аниматоры - актеры театра
Более 1500 костюмов

Организация детского праздника в Москве и Московской области

Более 150 разработанных программ
3500 мероприятий в год
12 лет создаем сказку
Связаться в WhatsApp
Более 150 профессиональных аниматоров
Выходные - от 80 000 руб
Организация праздников 🎉
Будни - от 70 000 руб

Подберем идеальную праздничную программу для вашего ребенка!

Подберем идеальную программу
для вашего ребенка!
Принцессы
Герои сказок и фильмов
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Герои сказок и фильмов
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Фантастические персонажи
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Ростовые куклы

Завораживающие анимационные программы

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Герои мультфильмов
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Супергерои
И это не все! Более 150 программ и 1500 персонажей. Подберем под ваш запрос!
подобрать программу
Чтобы сделать мероприятие безупречным, вам нужно просто заказать праздник в МореШоу
Что входит в анимационную программу?
Знакомство с героем
Игры и конкурсы
Дискотека
Сюжетная линия
Мыльные пузыри
Любую программу можно дополнить!
и еще более 52 дополнительных развлечений!
Почему родители обращаются в МореШоу?
Собственное производство костюмов
Реалистичные декорации
Большой выбор костюмов
Аниматоры, с опытом работы с детьми
Готовые программы на выбор
Собственная школа аниматоров
Более 3500 мероприятий в год
Самые заботливые родители рекомендуют
Дарим незабываемые эмоции детям и родителям!
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+7 (495) 477 52 23
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Адрес
Расковой, 11А, Москва
email
info@more-show.net
Мы учтем все важные детали при поздравлении, чтобы этот момент стал для ребенка самым волшебным!
телефон
+7 (495) 477 52 23
Адрес
Расковой, 11А, Москва
соцсети
email
info@more-show.net
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