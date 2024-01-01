Аквагрим
В считанные минуты все ребятишки превратятся в персонажей из мультиков, забавных зверушек или супергероев
Бьюти-бар
Настоящий салон красоты на Вашем празднике. Стильные прически для мальчиков и нежные образы для маленьких принцесс
Сладкая вата
Яркие фигурки из сладкой ваты - всех цветов, и с неповторимыми вкусами! Фигурки животных и цветов из сладкой ваты удивят не только детей, но и взрослых
Коронация
Маленькая принцесса пройдет по красной дорожке и сядет на королевский трон, где на ее голову водрузят диадему со сверкающими камнями
Тележка с мороженым
Вы сможете украсить свое торжество сладкими угощениями, которые придутся по вкусу и детям, и взрослым
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